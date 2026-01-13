PLAGUES
El Govern invertirà gairebé 900.000 euros en el control del mosquit i de la mosca negra
La Generalitat aprova una subvenció directa per finançar la lluita contra plagues a Lleida, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona mentre negocia el nou conveni quadriennal per al període 2027-2030
El Govern ha aprovat una partida de 899.320 euros per a la campanya de prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca negra enguany. L'any passat va expirar el conveni quadriennal amb el qual la Generalitat garanteix el 50% del cost i el Govern ha concedit aquesta subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), mentre concreta un nou contracte per al període 2027-2030. La resta del finançament el paguen els ajuntaments afectats (25%) i les Diputacions de Lleida i Tarragona (25%). El delegat del Govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha remarcat que "era molt important" garantir el COPATE "pugui treballar amb tranquil·litat" i no es vegin perjudicades les activitats i la salut de les persones.
Un cop "garantit" el finançament dels tractaments d'enguany, que en el cas de la mosca negra haurien de començar en poques setmanes, el Govern treballa en un nou conveni "on incorporaran millores" i que contempli "els increments" dels preus dels productes i dels recursos humans. "El conveni s'haurà d'actualitzar a la realitat i donar-li la màxima durada possible", ha apuntat el delegat ebrenc.
La proliferació de les poblacions de mosquits i de mosca negra a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques de Lleida i del Camp de Tarragona ha arribat a produir un impacte greu en la salut pública, la qualitat de vida de la població, així com sobre les activitats agrícoles i turístiques de la zona. Si es fan "tractaments periòdics" i en el moment oportú, s'ha demostrat que es frena la proliferació dels mosquits i de la mosca negra i es minimitza el seu impacte.