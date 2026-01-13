El Grup de Recerca de Cerdanya incrementa un 11% els participants
El Grup de Recerca de Cerdanya compleix més d’una dècada organitzant activitats, sortides científiques, festivals, jornades i publicacions per donar a conèixer la cultura i la vida social de la comarca. De l’últim balanç de l’entitat, el de 2025, destaca l’organització de 47 activitats i 2.379 participants, amb una mitjana de més de 50 assistents per acte i un increment de l’11% respecte al balanç de l’any 2024. L’entitat s’ha convertit així en un punt de referència per a la difusió del coneixement, la cultura i la participació ciutadana a la Cerdanya, segons destaca Regió 7.
Del programa cultural de l’any passat destaquen novetats com el primer Biobliz, organitzat de manera conjunta amb l’entitat Cerdanya en Acció pel Clima. També la sortida astronòmica d’hivern per observar els Gemínids, juntament amb l’associació Astrollívia, i les Jornades de Comunicació, preparades amb l’ajuda de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
També va destacar una jornada de debat amb Betula sobre la cultura a les zones rurals. L’entitat destaca la importància de mantenir la col·laboració entre les entitats culturals i administracions públiques. Ho descriu com una “tasca complexa però essencial per al desenvolupament del territori”.