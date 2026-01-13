L'ACM, les diputacions i el Conselh Generau d'Aran activen un servei d'assistència urbanística per ajuntaments
La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, destaca el suport tècnic i jurídic a municipis davant els canvis legislatius en urbanisme i territori de Catalunya aquest 2026
L'Associació Catalana de Municipis (ACM), les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i el Conselh Generau d'Aran han formalitzat aquest dimarts un acord estratègic per posar en funcionament un nou servei d'assistència urbanística destinat als ajuntaments catalans. La iniciativa, segons ha detallat en una roda de premsa la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, respon a la necessitat creixent dels consistoris d'obtenir assessorament tècnic i jurídic de qualitat davant la rapidesa i la complexitat dels canvis legislatius que afecten l'urbanisme i la planificació territorial. El conveni preveu desplegar programes territorials d'assessorament adaptats a la realitat de cada territori i posarà una "especial atenció" en aquells municipis que tenen menys recursos propis.
Entre d'altres, el nou servei vol contribuir a agilitzar les tramitacions urbanístiques i "millorar la qualitat i reforçar la seguretat jurídica de les actuacions municipals" posant a disposició dels ajuntaments equips experts que complementin els serveis tècnics locals.
A la signatura del conveni hi han assistit Budó, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn i la síndica del Conselh Generau d'Aran, Maria Vergés, així com la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la de Tarragona, Noemí Llauradó i el de Girona, Miquel Noguer.
Talarn ha assegurat que espera que el nou servei pugui facilitar-los la gestió urbanística, ja que creu l'urbanisme és, juntament amb el finançament, la problemàtica més gran que tenen sobre la taula la majoria d'alcaldes del país. El president ha lloat el conveni i ha dit que espera que serveixi, entre d'altres, perquè la gent que es vulgui quedar a viure a Lleida ho pugui fer.
Per la seua part, la síndica del Conselh Generau d'Aran, Maria Vergés, ha celebrat que el conveni reconegui la singularitat de l'Aran i ha posat en valor la importància de donar suport "des de la proximitat". "La gent necessita creure en certeses i aquestes certeses només les podem donar les administracions que som al territori", ha assenyalat.
En la seua intervenció, Moret ha admès que la gestió urbanística és "cada vegada més complexa" per les lògiques normatives i la dificultat en la recerca de consensos entre els diferents agents socials. També ha dit que l'urbanisme "s'ha criminalitzat" en els darrers temps i ha fet una crida a no vincular-ho sempre amb l'especulació.
Llauradó, per la seua banda, ha assegurat que el conveni és una "molt bona iniciativa", especialment per aquells municipis que necessiten un "reforç" per la seva manca de recursos. "Serà un salt qualitatiu per tenir un urbanisme molt més sostenible i adequat a les característiques del nostre país", ha dit.
En una línia similar s'ha expressat Noguer, que ha reconegut que l'àmbit de l'urbanisme és "excessivament feixuc i complicat". El president de la Diputació de Girona ha explicat que 127 dels seus 221 municipis tenen menys de 1.000 habitants i que ara, amb aquest nou servei, es podrà facilitar tota la gestió urbanística.