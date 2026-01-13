La Seu d’Urgell requisa patinets multats per anar sense casc fins que l’usuari pagui la sanció
Un torna a mans del seu amo després de pagar 200 € de multa i l’altre segueix en dependències municipals. L’ordenança preveu sancions de fins a 500 €
La campanya de control de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) que impulsa l’ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha saldat ja amb les dos primeres sancions, que han inclòs la immobilització de patinets fins que els seus propietaris paguin les multes. Fonts de la Guàrdia Urbana van explicar ahir que les dos denúncies van ser pel mateix motiu: circular sense el casc obligatori.
Aquestes infraccions van donar peu a expedients que han acabat amb una sanció econòmica de 200 euros per a cada un. Les mateixes fonts van indicar que els vehicles van ser immobilitzats fins que paguessin l’import de la sanció.
Una d’elles ho va fer ahir i va recuperar el seu patinet, mentre que el de l’altre sancionat segueix encara en dependències municipals.
Aquestes primeres multes són resultat de controls de la Guàrdia Urbana de la Seu d’Urgell, en coordinació amb agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de la capital de l’Alt Urgell. L’objectiu d’aquesta campanya, que ha començat a l’inici d’any després d’aprovar-se de manera definitiva la nova ordenança, és reforçar la seguretat viària, afavorir la convivència i garantir el respecte a l’espai públic.
Fonts de la Policia Local van indicar que han intensificat la vigilància per assegurar el compliment de la normativa ja vigent, “tant en el que fa referència a la circulació com a les condicions d’ús d’aquests vehicles”.
Els vianants agraeixen l’aplicació d’aquesta nova normativa, mentre que els usuaris “es resignen”, van afegir.
Sancions
L’ajuntament ha enviat informació a tots els domicilis de la Seu per recordar que la nova normativa obliga els conductors dels patinets elèctrics a portar casc i a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. Així mateix, queda prohibit circular en patinet per voreres i zones exclusives per a vianants. Tampoc poden transportar més d’una persona, ja que es tracta de vehicles d’ús individual.
L’ordenança municipal també preveu sancions per conduir un patinet elèctric utilitzant el telèfon mòbil o auriculars, o sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Els usuaris també estan obligats a respectar la senyalització i les normes de circulació i convivència de l’espai públic, igual que la resta de conductors perquè “la seguretat viària és responsabilitat de tothom”, conclou la Guàrdia Urbana.
Entre 100 i 500 euros
L’import econòmic de les sancions oscil·la entre els 100 i els 500 euros, en funció de la gravetat de la infracció. L’ordenança de circulació que va aprovar el consistori de la Seu a finals d’any passat regula també altres qüestions, com per exemple la presència d’autocaravanes al municipi.