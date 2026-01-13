Només 2 multes des que existeix la llei del Català a Andorra
Ambdós de 1.200 € i les primeres des que es va aprovar la norma el 2024. Hi va haver 100 queixes per vulnerar-la al llarg del 2025
El departament de Política Lingüística d’Andorra va imposar dos sancions de 1.201 euros durant 2025 per vulnerar la Llei de la Llengua pròpia i oficial.
Són les primeres des de l’aprovació d’aquesta normativa el 2024. Corresponen a un establiment hoteler que no disposava de formularis en català i a un de restauració que no garantia l’atenció al públic en aquesta llengua.
L’escàs nombre de sancions contrasta amb l’elevat nombre de queixes per incomplir la llei del català. Segons les dades facilitades pel departament lingüístic, durant el 2025 es van registrar un total de 100 queixes per aquesta raó. D’aquestes, onze han acabat amb resolucions favorables després que les empreses denunciades corregissin les irregularitats detectades. Nou més han estat arxivades per falta de concreció o perquè els fets exposats no constituïen una infracció. La resta d’expedients continuen pendents de resolució.
Principals motius de queixa
El mateix departament ha explicat que, per tipologia d’infracció, la majoria de queixes es concentren en l’àmbit dels noms comercials, rètols i publicitat, que acumulen fins a cinquanta-quatre expedients oberts. En segon lloc hi ha els establiments turístics i de restauració, amb 17.
Els segueixen les queixes sobre personal que presta serveis al públic, amb 14 queixes interposades.
També se n’han registrat sis de relacionades amb l’ús de la llengua catalana a les institucions públiques, cinc en contractes i altres documents, dos en l’àrea del servei del transport públic, una de relacionada amb algun tipus d’activitat pública i una última en el sector dels mitjans de comunicació i indústries culturals.
D’altra banda, el Principat va anunciar ahir la nova campanya de Política Lingüística aquest any, dedicada a creadors de contingut que utilitzen el català. Amb aquest objectiu, El Govern ha impulsat Eixivern, una jornada de creadors digitals i persones interessades en el sector que vol servir per compartir experiències i fomentar l’ús de la llengua catalana a les xarxes socials. La iniciativa té un pressupost de 32.544 euros i se celebrarà el 21 de febrer. L’entrada serà gratuïta. Al matí serà exclusiva per a creadors, amb tallers, i a la tarda estarà oberta al públic.