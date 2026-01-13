AIGÜES
La presa d’aigua del Garrigues Sud per a Tarragona, llesta aquest any
Les obres de la canonada per donar aigua de reg i de boca des del Garrigues Sud a les comarques tarragonines del Priorat i Ribera d’Ebre estaran llestes aquest mateix any. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va visitar ahir els treballs i va apuntar que aquesta actuació és clau “per garantir el proveïment i regadiu, a més d’assegurar la campanya de reg del 2026.”
Durant la sequera del 2023 i 2024, quan el pantà de Margalef es va quedar sense reserves, des del Garrigues Sud es van regar les 1.400 hectàrees de Margalef, la Bisbal i la Palma, sense que això restés cabal al reg de les Garrigues. Es va utilitzar una conducció d’emergència que ara es convertirà en permanent i que costarà més de 2,2 milions d’euros.
A més, es faran tres connexions hidràuliques entre sistemes de reg per permetre la reversibilitat entre xarxes, es reposaran camins afectats per les obres i s’integrarà la nova conducció amb el sistema de telecontrol de l’estació de bombatge del Garrigues Sud i la bassa est de la Palma d’Ebre.