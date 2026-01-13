EDUCACIÓ
Protesta pel transport escolar
Alumnes i famílies de l’institut del Pont de Suert critiquen l’anul·lació del bus de les 15.15 hores. A l’estrenar el centre el servei de menjador, ara surt a les 16.30
Una cinquantena de pares, mares i alumnes de l’institut del Pont de Suert es van mobilitzar ahir contra el nou horari del transport escolar. Fins ara, al centre no hi havia menjador i els estudiants marxaven a casa en l’autobús de les 15.15 hores. Ara, amb la posada en funcionament d’aquest servei, el bus surt a les 16.30, quan han acabat de dinar.
Les famílies consideren que aquests canvis han vingut imposats i reclamen al departament d’Educació que rectifiqui.
La protesta va començar a la porta de l’institut, on els pares van recollir els seus fills, i es van manifestar fins a la porta del consell comarcal de l’Alta Ribagorça, on van donar compte del menjar que portaven en carmanyoles.
Conseqüències
Les famílies lamenten que no puguin recollir els alumnes a les 15.15 hores i es veuen obilgadas a fer ús del menjador. “En determinats casos això suposa una despesa econòmica sobrevinguda”, van argumentar. Així mateix, remarquen que el nou horari suposa un “canvi radical” en les hores d’arribada dels estudiants al seu domicili, alterant els temps d’estudi, lleure i conciliació familiar. A més, creuen que aquesta situació crea “diferència entre els alumnes”, ja que algunes administracions, amb referència a Aragó i el Pallars Jussà, continuen oferint el servei de recollida de les 15.15 hores.
Les mobilitzacions seguiran mentre Educació no doni una solució satisfactòria a les famílies. De moment, divendres hi ha prevista una reunió entre pares i representants del departament.