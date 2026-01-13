MOBILITAT
El tren de la Pobla millora la connexió amb l’AVE amb 4 freqüències més i ajusta horaris
A partir de dilluns hi haurà dos nous trens al migdia de dilluns a dijous entre Lleida i Balaguer, i els divendres dos més a la tarda. Més de 310.000 € per millorar la seguretat en un túnel a la Noguera. Inversió de 18,4 milions en carreteres de les Garrigues Altes
El tren de la Pobla estrenarà dilluns vinent quatre freqüències que, amb una sèrie d’ajustaments horaris, permetran afrontar la creixent demanda de la línia al tram que connecta Lleida i Balaguer, a més de millorar la connectivitat d’aquesta línia amb l’AVE. Així ho va confirmar ahir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que va explicar que aquestes millores s’han adoptat en el si de la comissió de seguiment d’aquesta línia ferroviària.
La millora més important és la incorporació de dos noves circulacions per ampliar les places disponibles entre Lleida i Balaguer cada migdia de dilluns a divendres, amb un nou tren que partirà cada dia a les 14.42 de la capital del Segrià, i un altre que ho farà de Balaguer a les 15.17 hores. A més, els divendres s’incorporaran dos noves freqüències a la tarda: a les 18.45 des de Lleida i a les 19.20 des de Balaguer.
A aquests canvis se sumen diversos ajustaments horaris. Tret de dissabte, la sortida del tren entre Lleida i Balaguer de les 9.05 es retardarà 5 minuts. Es facilita així el trànsit dels passatgers que arriben a la capital del Segrià a les 9.00 hores des de Barcelona.
Per unificar els nous horaris, el tren que actualment surt cada dissabte des de Lleida cap a Balaguer a les 8.50 passarà a fer-ho a les 9.10, mentre que els caps de setmana i dies festius es retardarà 10 minuts l’hora de sortida del comboi entre Lleida i la Pobla, de les 7.47 a les 7.57, per facilitar la connexió amb l’AVE que arriba a les 7.46 a Lleida-Pirineus. Aquest últim canvi suposarà, al seu torn, retardar 10 minuts el tren amb origen a Balaguer, de les 8.18 a les 8.28 hores.
D’altra banda, FGC invertirà més de 310.000 euros a millorar la seguretat del túnel 5 d’aquesta línia, a les Avellanes i Santa Linya. El projecte preveu el desmuntatge, protecció i posterior muntatge del cablatge de mitjana tensió de 25 kV, fibra òptica i altres elements, a més de retirar cablatge fora de servei. Els cables es protegiran amb tubs i es repararan si registren danys. L’actuació contempla una longitud de túnel de 155 metres i es coordinarà amb l’equip de subestacions.
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va explicar ahir que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) rellevarà Renfe l’estiu que ve en les línies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Terrassa) amb 14 circulacions diàries per sentit entre les capitals del Segrià i de la Segarra, cinc de les quals arribaran a Terrassa.
FGC està completant el procés d’homologació dels quatre combois elèctrics que substituiran els de Renfe, i a què s’ha de sumar un procés de formació específica per als maquinistes. Gil va confiar que el canvi d’operadora acabi amb els retards que afecten els usuaris que es desplacen a Lleida per anar a la feina o a classe.
Gil va explicar també que el 2026 hi haurà altres millores en mobilitat, com el desplegament del conveni per a la millora de la carreteres de les Garrigues Altes, una vegada aprovada pels plens dels municipis afectats i per la Diputació.
L’acord suposarà una inversió de 18,4 milions d’euros destinats al nou tram entre Torrebesses i Castelldans, la millora de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs, i la millora del camí entre Bellaguarda i els Torms. Així mateix, la delegada va confirmar també que s’està treballant en l’estudi de les variants de Tàrrega, Bellpuig, Arbeca, Seròs i Castelldans. D’altra banda, Gil va assegurar que el Govern continuarà apostant per la millora en el transport públic, i va confirmar que entre gener i octubre del 2025 va augmentar un 11% la validació de títols respecte al mateix període del 2024.
Va destacar també que la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra a Mollerussa, les obres de la qual ja han començat, entrarà en servei a finals d’aquest any amb una dotació regular d’entre 60 i 70 efectius, i que es començarà a redactar el projecte de la nova comissaria central a Lleida, que acollirà també la nova seu dels Agents Rurals al Segrià.
Línia estratègica
Els usuaris del transport públic ja poden comprar l’abonament únic estatal de transport que, no obstant, no es podrà començar a utilitzar fins al dilluns vinent 19 de gener.
El nou títol és de caràcter mensual, i permet viatjar de manera il·limitada amb els serveis de Rodalies, Mitjana Distància i autobusos interregionals de titularitat estatal per 60 euros o 30 euros si l’usuari és menor de 26 anys.D’altra banda, la tarifa plana de 20 euros de Rodalies només està disponible per als usuaris de Barcelona, ja que les províncies de Lleida, Girona i Tarragona continuen sense estar constituïdes oficialment com a nuclis de rodalies.