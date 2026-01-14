TURISME
Acord per apujar la taxa turística a l’abril, l’import de la qual es duplicarà el 2027
PSC, ERC i Comuns van pactar ahir augmentar l’import de la taxa turística en dos fases, i la primera s’aplicaria a partir del proper abril. Els hostes dels hotels de 5 estrelles, gran luxe i càmpings de luxe de Lleida pagaran un gravamen de 4,50 euros davant dels 3 euros actuals, mentre que els usuaris d’hotels de 4 estrelles passaran a pagar 1,80 euros, davant dels 1,20 que abonen actualment. Ambdós taxes es duplicaran respecte a l’actual a partir de l’abril del 2027. Els clients dels pisos turístics, per la seua part, que paguen 1 euro per nit, passaran a pagar-ne 1,75 a partir de l’abril, i un any més tard hauran d’abonar 2,50 euros.
La nova taxa turística amplia els gravàmens als usuaris d’albergs juvenils (0,80 € a partir de l’abril i 1 euro un any més tard), i encareix els imports per a la resta d’establiments.
La nova taxa, que s’ha negociat durant gairebé un any, destinarà el 25 per cent del que es recapti a polítiques públiques d’Habitatge, i atorga també cert grau d’autonomia als ajuntaments, que fins i tot podran aprovar un recàrrec d’un màxim de 4 euros.
L’import d’aquest recàrrec serà flexible, segons el codi postal i la temporada turística, i la recaptació s’invertirà en allò que els mateixos consistoris considerin.