EDUCACIÓ
Alumnes creen una app per combatre el sedentarisme
De tercer d’ESO de l’institut La Valira de la Seu. Més de vint escolars han participat en el disseny de l’aplicació
Un grup de 27 alumnes que cursen tercer d’ESO a l’institut La Valira de la Seu d’Urgell han creat una aplicació per a dispositius mòbils que ofereix informació per combatre el sedentarisme i fomentar hàbits saludables. L’aplicació es diu ActivApp i està disponible per descarregar-la des d’aquesta setmana, de manera gratuïta, de la plataforma Google Play per a mòbils i tablets amb sistema operatiu Android.
Els alumnes han treballat durant l’últim trimestre, i de manera més intensa els dies abans de les vacances de Nadal, en la creació d’aquesta app.
Laia Marcé, portaveu del grup d’alumnes, va explicar ahir que ActivaApp coneix el nivell de sedentarisme de la persona que la utilitza a través d’un qüestionari de deu preguntes inicials. A través de les respostes, “l’aplicació ofereix consells per ser menys sedentaris”, a més de suggerir “receptes saludables”.
El treball d’aquests alumnes de Secundària forma part d’un projecte interdisciplinari que porta a terme l’institut La Valira des de fa sis cursos. Els escolars el van presentar ahir davant del professorat i algunes de les seues famílies, en un acte celebrat al matí a la sala de la Immaculada de la capital de l’Alt Urgell.
En edicions anteriors, els alumnes del centre educatiu van crear una aplicació per a mòbils dedicada a la recuperació de camins rurals.