Arranquen les obres per a la millora integral de carrers de Mollerussa
El consistori afronta la renovació de Lluís Millet. Reforma de vies i clavegueram i el pla integral de reforma de l’enllumenat, projectes
La millora de l’espai públic serà un de les prioritats aquest any a Mollerussa, amb l’objectiu d’accelerar la transició energètica. Entre les actuacions ja en marxa figura la renovació de canonades d’aigua potable al carrer Lluís Millet, un dels pocs carrers sense urbanitzar del municipi. La intervenció s’estendrà a vies com el carrer Aragó, l’avinguda Pau Casals, la carretera de Miralcamp i la travessia entre l’avinguda de les Garrigues i l’avinguda del Canal, per reforçar el servei i reduir incidències.
El regidor de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova, Josep Maria Garrofé, va explicar que el full de ruta preveu treballs d’asfaltatge i posada a punt a l’avinguda del Canal, el Camí d’Arbeca, els carrers del Carme i de Ponent, els accessos a Ferrer i Busquets i l’avinguda Armengol V, prioritzant els trams amb més deteriorament o una intensitat d’ús més alta.
A més, es donarà continuïtat a la renovació del clavegueram i a la millora de la senyalització i dels passos de vianants. En mobilitat sostenible, s’impulsarà l’itinerari per a vianants i bicicletes de l’Eix Verd Municipal en un tram de l’avinguda del Canal.
El pla contempla una renovació integral de l’enllumenat públic, amb la substitució per tecnologia led, sistemes de telegestió i actuacions per adaptar-lo a la normativa i guanyar eficiència. En paral·lel, es mantindrà l’impuls a la comunitat energètica local La Plana Sostenible. Hi ha sobre la taula projectes com el futur Centre d’Acollida d’Animals, l’ampliació del pati de l’escola Ignasi Peraire, una nova fase d’ampliació del cementiri i millores a la biblioteca.
Sobre l’executat el 2025, des de l’àrea municipal es destaca que no ha estat un any en blanc: es van portar a terme reparacions d’urgència al clavegueram, millores de seguretat viària amb renovació de reguladors semafòrics i instal·lació d’òptiques adaptades i comptadors per a vianants, l’adequació de l’INSEMI a l’edifici Sant Jordi, la millora de la gespa de les piscines municipals i actuacions a l’espai públic com la reparació del vial lateral sud de Ferrer i Busquets i treballs d’apedaçament i pintat al Camí del Molinet.
A més, segueix en execució l’ampliació de les dependències municipals de l’Àrea d’Acció Social.