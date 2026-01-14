ADMINISTRACIÓ
Brindaran assistència en matèria d’Urbanisme a pobles petits
L’Associació Catalana de Municipis, a través de la Fundació d’Impuls del Territori, les quatre diputacions catalanes i el Conselh Generau d’Aran van firmar un conveni per tal de posar en marxa un nou servei d’assistència urbanística per als ajuntaments, amb especial atenció als municipis amb menys recursos.
Per la seua part, el president de la corporació lleidatana, Joan Talarn, va apuntar que l’acord permet enfortir el món local i equilibrar el territori, alhora que situa Lleida com un dels àmbits prioritaris de desplegament del servei.
La síndica d’Aran, María Vergés, va reivindicar la singularitat d’Aran i la necessitat de disposar de suport tècnic especialitzat per afrontar una normativa urbanística cada vegada més complexa, i que el servei consolida un model de cooperació institucional.
El nou dispositiu oferirà suport tècnic i jurídic als ajuntaments, agilitzarà tràmits i reforçarà la seguretat jurídica dels ajuntaments petits i mitjans de Lleida i Aran, al disposar de més eines.