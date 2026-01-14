GUARDONS
Distinció al CEI del Jussà per evitar el tancament de 15 firmes
Un total de 558 persones van participar l’any passat en les activitats del Centre d’Empreses d’Innovació (CEI) del Pallars Jussà. El CEI va elaborar 45 plans d’empresa que van derivar en 35 noves firmes i va acollir 9 empreses al viver del CITA de Talarn. El programa, amb un cost de 70.334 euros, va generar més de dos milions en inversió induïda. El programa Reempresa va aconseguir 15 cessions i va rebre per segon any el premi al millor servei de Lleida.