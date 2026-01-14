Els Mossos detenen a Miralcamp dos ocupants d’un cotxe després d’una persecució
El turisme anava amb sobrecàrrega de pes, hi havia ferralla i material de dubtosa procedència
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts a la tarda a Miralcamp els dos ocupants d’un vehicle que es va saltar un control policial. Els fets van tenir lloc al voltant de les 17.00 hores, quan una patrulla va observar un cotxe que circulava amb excés de càrrega a prop d’aquesta localitat del Pla d’Urgell.
Els agents van donar indicacions al conductor perquè parés i comprovar el que portava a l’interior, però aquest en va fer cas omís i va fugir. Es va iniciar una persecució que va finalitzar poc després al carrer Sant Miquel de Miralcamp, on van acudir altres patrulles de reforç, tant de Seguretat Ciutadana com de l’ARRO. Els agents van procedir a la detenció dels dos homes que anaven al vehicle i que resideixen en aquest carrer com a suposats autors d’un delicte contra la seguretat en el trànsit.
També van escorcollar el cotxe, que anava carregat amb ferralla i material de dubtosa procedència, per la qual cosa estava previst que fos decomissat preventivament per determinar-ne l’origen. No descartaven que fos robat i que acabessin sent imputats per altres delictes. Tenen antecedents.