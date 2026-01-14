AIGUA
Les tempestes Francis i Goretti alleugen la incipient sequera de la conca del Segre
El riu lleidatà va tancar el 2024 en situació d’escassetat meteorològica davant la baixa aportació de les pluges. Els fronts deixen més de 50 hm3 de neu a la capçalera
Les borrasques atlàntiques Francis i Goretti, que han escombrat el Pirineu en les dos primeres setmanes de l’any, han pal·liat la situació de sequera meteorològica amb què, oficialment, la conca del Segre va tancar el 2025.
L’Informe Mensual d’Indicadors de Sequera que elabora la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) qualifica la situació de la conca del Segre de sequera meteorològica davant de l’escàs volum de pluja registrat a la tardor. “Destaquen les conques dels Pirineus centrals i occidentals, on la falta de precipitacions està sent més evident”, assenyala l’informe, que estén oficialment el quadre de baixes aportacions a les conques del Gállego i el Cinca, a Osca, i a les de l’Irati, Arga i Ega, a Navarra, per quart mes seguit, i a les d’Aragó i l’Arba, entre Osca i Saragossa, per cinquena vegada.
Aquest quadre de sequera meteorològica es veu pal·liat per tres factors que allunyen, almenys de moment, el de l’eventual escassetat de recursos disponibles per al proveïment de les poblacions i el subministrament del regadiu. Un és el volum de reserves d’Oliana i Rialb, que ahir sumaven 384 hm3 quan la seua capacitat conjunta és de 485; un altre l’aportació del riu, que es manté en l’entorn dels 15 m3/s i supera l’hectòmetre diari, i un més l’efecte de les nevades, aliè a l’informe tancat a 31 de desembre.
Les dos tempestes atlàntiques han deixat, amb aportacions similars, més de 50 hm3 de neu a la capçalera del Segre i del Valira, on aquesta setmana s’acumulen reserves que sumen 125,8 hm3, segons les dades de la CHE.
Tant les reserves del Valira (62,1 hm3) com les del Segre (63,7 hm3) superen amb claredat la mitjana de l’últim lustre, que inclou tres anys de sequera, i les previsions apunten que poden disparar-se en només una setmana per atansar-se als 200 hm3 en el seu conjunt.
D’altra banda, les reserves de neu resulten elevades a la capçalera de la Pallaresa, on s’acumulen 129 hm3, i en la Ribagorçana, amb 44,5 hm3, en ambdós casos per sobre de la mitjana de l’últim lustre.
Les acumulacions a la Garona i l’Éssera, amb 64,7 i 83,9 hm3, estan en nivells habituals per a aquestes dates.