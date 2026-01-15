A la venda els habitatges d’un bloc de 63 pisos clausurat al carrer de la Font de les Borges Blanques
Aquest bloc es troba a 50 metres del polèmic bloc del carrer Santiago Rusiñol
Habitatges d’un bloc de 63 pisos clausurat al número quatre del carrer de la Font de les Borges Blanques apareixen a la venda en una plataforma immobiliària a internet. L’empresa Property Buyers les anuncia com a “inversió” per “viure o llogar”, mentre que l’ajuntament té sobre la taula una comunicació d’obres per rehabilitar-los. El consistori està actualment avaluant la proposta del promotor.
L’edifici no va arribar a estar habitat ni els pisos van aconseguir obtenir la cèdula d’habitabilitat. Va patir saquejos a l’interior que el van deixar pràcticament buit i, posteriorment, es van tapiar portes i finestres. Això va evitar nous robatoris o l’ocupació d’habitatges, tal com va succeir al bloc del carrer Santiago Rusiñol. Tot just cinquanta metres separen els dos immobles.
Precisament, l’empresa propietària del bloc de Santiago Rusiñol, la immobiliària Janus Business SL, ha iniciat els tràmits davant de l’ajuntament per obtenir llicència d’obres i rehabilitar l’immoble, que el consistori va declarar inhabitable el 2025.
Aquesta declaració va donar peu el desembre passat al desallotjament de l’immoble, on vivien okupes, inquilins amb contractes de lloguer social i algun propietari.