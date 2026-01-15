Amplien els ponts del Canal per millorar l’accés a finques agrícoles
L’ajuntament de Vilanova de la Barca ha iniciat obres per ampliar els ponts del camí de la Llacuna i del camí de Sidamon, una actuació llargament reivindicada pel sector agrícola del municipi davant del deteriorament i l’estretor d’aquestes infraestructures, dissenyades per a vehicles i maquinària de menor mida dels actuals.
Els treballs busquen facilitar el pas de la maquinària moderna de gran tonatge que caracteritza l’agricultura actual i millorar la seguretat durant els desplaçaments per aquestes vies rurals.
L’alcalde, Albert Solsona, va destacar que “els ponts havien quedat obsolets davant de la nova realitat del camp” i va subratllar la necessitat que hi ha d’actualitzar-los. Solsona va recordar que tant els agricultors com el consistori havien sol·licitat reiteradament al canal d’Urgell la millora dels viaductes més malmesos, una demanda que ara comença a fer-se realitat després de moltes reclamacions.
L’actuació contempla la reparació de dos ponts, finançats al 50% per l’ajuntament i la Casa Canal, amb un cost municipal d’uns 5.000 euros. A més, ja es disposa del permís per intervenir en uns altres dos trams, mentre que un últim viaducte quedarà pendent per a una fase posterior.