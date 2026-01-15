Espanya torna 6,2 milions d'euros de l’IVA a andorrans en aplicació del tax free
La devolució d’aquest impost a residents d’Andorra s’ha tramitat a través del sistema DIVA, amb un total de 167.224 sol·licituds, de les quals 158.502 van ser segellades i conformes
Espanya ha tornat 6.218.215 euros de l’IVA de compres a residents andorrans en aplicació del tax free durant el 2025, segons dades de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària. La devolució d’aquest impost a residents d’Andorra s’ha tramitat a través del sistema DIVA, amb un total de 167.224 sol·licituds, de les quals 158.502 van ser segellades i conformes.
La categoria principal en les sol·licituds de reemborsament continua sent la de productes alimentaris, seguits de l’electrònica. Les grans superfícies comercials de la Seu contribueixen a aquest balanç, ja que molts residents al Principat travessen la frontera per fer la compra del mes i al tornar recuperen l’IVA. La devolució és un 5,7% menor a la del 2024, quan Espanya va tornar prop de 6,6 milions d’euros.