RESIDUS
Tremp retira contenidors soterrats i els substitueix per d’altres a peu de carrer
L’ajuntament de Tremp ha començat a retirar els contenidors soterrats a la plaça de Capdevila de la capital del Pallars Jussà. Segons el consistori, han quedat obsolets i presentaven diferents problemes, com desbordaments, dificultats en el buidatge i pudors.
Aquests treballs de substitució finalitzaran amb la retirada dels que estan ubicats al carrer Aragó, una actuació que es portarà a terme més endavant. Per tant, a partir d’ara, els veïns hauran d’utilitzar altres contenidors que s’han situat a peu de carrer.
Aquest canvi arriba només un mes abans de la posada en marxa d’un nou sistema de gestió de les escombraries gestionat pel consell comarcal del Pallars Jussà, basat en la recollida porta a porta, i que entrarà en funcionament el pròxim 19 de febrer.
El nou model s’aplicarà primer a la Pobla de Segur, el Pont de Claverol, Salàs de Pallars i Talarn, mentre que a Tremp haurà d’arribar posteriorment, el 2027, segons va explicar l’alcaldessa de la capital del Pallars Jussà, Sílvia Romero.
A partir d’aleshores, contenidors que ara substitueixen els soterrats s’ubicaran a les àrees d’aportació d’escombraries, en les quals els veïns podran tirar del que no s’hagin pogut desfer amb la recollida porta a porta.