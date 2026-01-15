EMERGÈNCIES
Urbans salven la vida a una persona amb aturada cardíaca a Balaguer
Dos agents de la Guàrdia Urbana de Balaguer van salvar la vida a una persona que la matinada de diumenge passat va patir un atac cardíac a la plaça del Mercadal de la capital de la Noguera. La persona va ser evacuada posteriorment a l’hospital Arnau de Vilanova i es troba fora de perill, segons Ràdio Balaguer.
Els fets van tenir lloc al voltant de la 1.00 hores, quan la Guàrdia Urbana va ser alertada a través del 112 d’una persona que es trobava malament a la plaça del Mercadal. Fins al lloc va acudir una patrulla, que va comprovar que havia patit una parada cardiorespiratòria, una situació límit que va requerir una resposta immediata.
Sense perdre ni un segon, els agents van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP).
La intervenció ràpida i decidida dels agents va ser clau per mantenir la persona amb vida fins a l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques. Els sanitaris van aconseguir estabilitzar la persona que, posteriorment, va ser evacuat en ambulància a l’Arnau de Vilanova de Lleida, on ahir estava ingressada i fora de perill.
Des de la Paeria de Balaguer “es posa de relleu la formació, la sang freda i la professionalitat dels agents, una actuació que demostra com la rapidesa i la coordinació entre cossos d’emergència poden marcar la diferència entre la vida i la mort”.