FAUNA
Dos gossos s’escapen i ataquen una ovella a la Pobla de Segur
Els Agents Rurals van aconseguir controlar la setmana passada dos gossos escapats que van atacar una ovella a la Pobla de Segur. Els Rurals van ser alertats de l’incident a través del telèfon d’emergències 112. Després de l’atac, van identificar els amos dels gossos i de l’ovella, que es van posar d’acord amb la indemnització dels danys ocasionats i l’atenció veterinària a l’ovella, segons van informar ahir els Agents Rurals.
En aquest sentit, els gossos domèstics, tant els que s’utilitzen per cuidar el bestiar i protegir masies com els de companyia, han començat a desencadenar una creixent onada d’atacs al bestiar en àrees rurals del Pirineu, on la freqüència d’aquests episodis és equiparable a la dels protagonitzats pels grans carnívors com el llop i l’os, com va avançar SEGRE a l’octubre.
El 2023 es van registrar setze casos i n’hi va haver dotze en els primers vuit mesos de l’any passat, segons les dades dels Agents Rurals. A més, sumen més de mig centenar de casos en un lustre.