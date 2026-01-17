L’assaltant de la parròquia d’Arbeca porta una setmana a la presó
L’onada de robatoris i furts que ha registrat Aitona els últims mesos no és un un cas aïllat. Sense anar més lluny, el passat 9 de gener el jutjat de guàrdia de Lleida va decretar presó provisional per a un veí d’Arbeca de 27 anys que estan acusats d’una onada de robatoris en aquesta localitat de les Garrigues. Com en el cas d’Aitona, a més, el suposat autor dels fets compta amb nombrosos antecedents, entre els quals es compten diversos assalts a la parròquia del poble, de la qual, segons les denúncies rebudes pels Mossos d’Esquadra, va sostreure un televisor, radiadors i menjar del Banc dels Aliments.El mateix home està acusat de sis robatoris en cases i magatzems comesos entre agost i octubre. De l’interior dels domicilis i magatzems sostreien tota mena d’objectes, no només de valor, sinó també d’aliments i materials, inclòs fins i tot un tub de la instal·lació de la calefacció.