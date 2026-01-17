Balaguer adjudica la pista d’atletisme per 645.000 euros a Sorigué
La Paeria de Balaguer ha adjudicat la construcció de la nova pista d’atletisme, que s’ubicarà a l’àmbit de l’antiga Inpacsa, a la firma lleidatana Sorigué S.A.U. per un import de 645.000 euros. Cinc empreses més van optar per fer les obres d’aquest projecte, que va ser redactat per una UTE formada per quatre arquitectes de Balaguer a través d’un concurs d’idees.
El nou equipament comptarà amb una pista sintètica de 400 metres i vuit carrils. Al seu interior s’inclouran, a més, les zones per a la pràctica de totes les disciplines atlètiques: espais de salts d’alçada i perxa, dos rectes específiques de paviment sintètic per a salts de llargada i triple salt, i una àrea central de gespa natural destinada a les proves de llançaments. El conjunt quedarà complementat amb zones de serveis, que inclouran vestidors, infermeria, magatzems, espais d’accés i enllumenat exterior.
El projecte es durà a terme en diferents fases d’execució, començant per la pista, amb els carrils i àrees tècniques, la zona perimetral i l’acabat definitiu.
La pista d’atletisme es construirà en l’àmbit de l’antiga Inpacsa, en una zona estratègica situada al costat del pavelló firal i el poliesportiu municipal, que és una zona d’expansió.