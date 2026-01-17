SUCCESSOS
Una cuidadora roba 115.000 euros a una parella d’ancians a l’Alt Urgell
Acusada de fer retirades de diners dels comptes del matrimoni i de robar joies i objectes de valor de casa seua. El jutjat de la Seu n’ordena l’ingrés a la presó
Els Mossos d’Esquadra van arrestar una dona de 57 anys dijous acusada d’apropiar-se 115.000 euros de la parella d’ancians que cuidava a l’Alt Urgell. El jutge va decretar ahir l’ingrés en presó preventiva. A finals de l’any passat, una dona de 89 anys va acudir a la comissaria de la Seu d’Urgell per denunciar la seua cuidadora.
L’anciana havia contractat a començaments d’estiu aquesta persona com a assistent ja que tant ella com el seu marit, de 92 anys, són totalment dependents. La cuidadora tenia accés al seu domicili i estava autoritzada a fer les gestions bancàries que li encarregaven ja que la parella no es podia desplaçar.
A finals d’any, la denunciant va anar a l’oficina bancària amb un altre acompanyant i van detectar que s’havien fet, sense el seu coneixement, deu retirades d’efectiu amb un import total de 4.800 euros i una transferència bancària de 50.200 euros. També es van adonar que l’apunt de la transferència a la llibreta estava manipulat, esborrant les dos xifres inicials per simular un valor de només 200 euros.
A més, va constatar que del compte del seu marit havien fet 107 retirades no autoritzades per 59.180 euros. També van descobrir que els faltaven joies, monedes i altres objectes de valor que tenien a casa. Els investigadors van comprovar que la transferència més important es va fer directament a un compte de la detinguda i que seria la persona que havia retirat els diners. També havia venut joies en diferents establiments de compravenda de la comarca. Aquesta persona s’hauria aprofitat de l’especial vulnerabilitat de les víctimes, que no tenien tutela de cap familiar directe.
Delictes
La investigació va acabar dijous amb la detenció de la presumpta autora pels delictes d’estafa, administració deslleial i furt. També per usurpació d’estat civil al presentar un contracte de treball al seu nom amb la firma manipulada.
Altres arrestades per robar en cases en les quals treballaven
El mes d’agost passat, dos dones van ser detingudes acusades de robar joies i diners als habitatges en els quals treballaven a Juneda i Mollerussa. En el primer cas va ser arrestada una dona de 56 anys acusada de robar joies a la persona que cuidava en un domicili de Juneda. En el segon, l’acusada presumptament va robar joies i diners en un domicili de Mollerussa, on treballava com a netejadora. El març del 2024, una octogenària va ser assaltada per la dona que l’havia cuidat al seu domicili del barri de la Bordeta de Lleida. Un mes després, els Mossos van arrestar la dona i la seua parella com a presumptes autors de robatori amb violència i intimidació i estafa bancària. Entre els diners que li van robar a casa i amb la cartilla, a la víctima li van sostreure uns 10.000 euros.