El pressupost comarcal, de 6,3 milions
Amb un nou local per als serveis socials, millores a l’escorxador del Pont i la creació d’un obrador compartit a Vilaller per a l’elaboració de productes carnis
El ple del consell comarcal de l’Alta Ribagorça va aprovar el passat 18 de desembre el pressupost per a l’exercici del 2026, que ascendeix a 6,3 milions d’euros. Segons el president del mateix ens comarcal, Albert Palacín, es tracta d’una quantitat “molt similar” a la del curs anterior que només creix pels tres projectes més importants d’aquest any: l’obertura d’un nou local al Pont de Suert d’ús exclusiu per a l’àrea de Recursos Socials; millores en l’edifici de l’escorxador municipal del Pont de Suert, i l’obertura d’un obrador comarcal a Vilaller destinat al sector carni de la comarca, que portava temps reclamant-lo.
Palacín va explicar que s’està acabant de redactar el projecte per adaptar un local proper a la seu del consell on resituar els treballadors de l’àrea de Serveis Socials, que fins ara treballaven a la seu del consell. El projecte suposarà una inversió de 370.000 euros i es preveu que les obres s’acabin aquest mateix any.
D’altra banda, a l’edifici de l’escorxador municipal del Pont s’executaran “diverses millores, com la substitució de la teulada, la redistribució dels corrals i la instal·lació d’una nova cambra frigorífica al costat de l’edifici”.
El sector carni de l’Alta Ribagorça rebrà un altre impuls amb la posada en marxa a Vilaller d’un obrador comarcal on ramaders i carnissers locals podran portar a terme processos de maduració, especejament, filetejat, envasament i conservació prèvia a la comercialització de la carn.
Palacín va agrair també la cessió gratuïta de l’edifici d’un antic escorxador a Vilaller per poder situar-hi el nou equipament. Aquestes dos últimes iniciatives suposaran una inversió de 406.462,55 euros i les obres s’acabaran a finals del mes d’octubre.