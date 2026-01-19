Accidents de camions a l'A-2 a Tàrrega i l'AP-2 a Albatàrrec
A l'autopista es manté un carril tallat des de diumenge a la nit
Dos accidents amb camions implicats compliquen la circulació en dos punts de vies ràpides lleidatanes. El primer, que encara comporta restriccions en el trànsit aquest dilluns al matí, es va produir quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit d'aquest diumenge a l'AP-2 al terme municipal d'Albatàrrec, a l'altura de l'accés des de l'Ll-12 i en direcció Saragossa. El camió va quedar bolcat ocupant un carril y la mitjana de l'autopista, al punt quilomètric 139. El dipòsit de gasoil del camió va patir una fuita i els Bombers van haver de netejar la calçada. Es manté un carril tallat mentre es duen a terme les tasques de retirada del vehicle. Cap persona va resultar ferida.
D'altra banda, els serveis d'emergència han rebut l'avís d'un altre accident de camió a les 06.12 hores d'aquest dilluns, en aquest cas a l'A-2 a Tàrrega en direcció Barcelona, a l'altura del punt quilomètric 507. El vehicle pensant ha quedat enmig de la calçada i, davant la densa boira que hi havia a la zona i per tal d'evitar més accidents, els Mossos han demanat als Bombers que apartessin el camió accidentat. No obstant, fins passades les 8 del matí hi ha hagut un carril tallat. El conductor del camió ha resultat il·lès.