TRÀNSIT
Accidents a Albatàrrec, Tàrrega i Bellcaire
Les carreteres de Lleida van registrar tres accidents de camió entre diumenge a la nit i ahir. El primer es va produir a les 22.53 hores de diumenge a l’AP-2 al terme municipal d’Albatàrrec, a l’altura de l’accés des de l’Ll-12, en direcció a Saragossa. El tràiler va quedar tombat a la mitjana i ocupant un carril, que va ser tallat fins ahir a la tarda. El xòfer va resultar il·lès. Posteriorment, a les 6.12 hores d’ahir, un camió va xocar amb la mitjana a l’A-2 a Tàrrega. El vehicle anava cap a Barcelona i, davant la densa boira que hi havia a la zona i a fi d’evitar més accidents, els Mossos van demanar els Bombers que apartessin el camió sinistrat. Finalment, un camió va bolcar lateralment a les 10.06 hores a la carretera C-53 a Bellcaire. Al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers, que van netejar la calçada, que havia quedat plena de fang. El camioner va resultar il·lès.