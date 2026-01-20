Comprar casa a Fraga o Binèfar requereix la renda de més de 7 anys
L’esforç financer s’atansa als 8 anys a Tamarit i Benavarri i els supera a Mequinensa
Gairebé vuit anys a Fraga i Tamarit de Llitera i una mica més de set a Binèfar: aquest és l’esforç financer que requereix l’adquisició d’un habitatge a les tres capitals de la Franja de Ponent, segons indica l’encreuament de les valoracions del parc immobiliari que efectua el portal Fotocasa, tancat el desembre del 2025, i les estadístiques de l’IRPF per municipis que publica l’Agència Tributària, en aquest cas amb la liquidació de l’exercici del 2023, l’última completada, com a referència.
No es tracta de dades oficials ni estan tancades amb la mateixa data de referència, malgrat que les dos resulten indicatives dels dos factors que es posen en relació, és a dir, el preu de l’habitatge, que acumula diversos anys d’encariment sostingut i pràcticament constant, i els ingressos de les llars, que encadenen un lustre de millora a recer de la bonança econòmica, encara que amb un ritme menys intens que el del maó.
El portal immobiliari estima en 1.785 euros el preu del metre quadrat de l’habitatge en el cas de Fraga, on el valor mitjà d’un pis o casa se situa en 180.272 euros. Aquesta xifra és 7,91 vegades superior als 22.769 euros en els quals situa l’Agència Tributària la renda disponible mitjana en aquesta ciutat, és a dir, els ingressos nets per contribuent incloent els de tot tipus i una vegada descomptats impostos i cotitzacions.
La taxació mitjana del metre quadrat és més alta a Binèfar i a Tamarit de Llitera, on arriba als 1.830 €/m2 i on, alhora, el preu de l’immoble tipus és més baix, per efectuar-se les transaccions sobre immobles de menor superfície, i es queda en 165.876.
Això, quan la renda disponible mitjana de la capital administrativa de la Llitera és de 23.682 euros anuals i la de la capital cultural se situa en 21.467, la qual cosa col·loca l’esforç financer de disposar de sostre en propietat en 7 anys a Binèfar i en 7,72 a Tamarit.
Mequinensa i Benavarri
El cost relatiu del sostre és encara més elevat en unes altres dos localitats centrals de la Franja com Mequinensa, el segon nucli del Baix Cinca per demografia i activitat, i com Benavarri, capital comercial i cultural de l’àrea oriental de la Ribagorça.
A Mequinensa, el preu mitjà d’un immoble se situa en 197.625 euros i la renda disponible en 22.833, la qual cosa situa l’esforç financer en 8,65 anys d’ingressos d’un contribuent.
La ràtio és una mica menor a Benavarri, tot i que també supera les de Fraga, Binèfar i Tamarit. A la localitat ribagorçana el preu mitjà d’un immoble és de 166.510 euros i la renda mitjana disponible és de 20.867, fet que dona un esforç financer de 7,9 anys d’ingressos nets d’un contribuent.
Aquests resultats són, en tots els casos, superiors als que es donen a les dos capitals provincials de referència, Osca i Lleida, on l’esforç financer és equivalent, respectivament, als ingressos nets de 6,99 i de 6,9 anys.
El nivell d’exigència financera de Fraga, Tamarit, Mequinensa i Benavarri només es veu superat a la província d’Osca pel de Jaca, la capital turística del Pirineu, on arriba als 9,5 anys d’ingressos nets dels contribuents locals malgrat anotar-se la renda més elevada de la demarcació amb 24.332 euros. També es donen en aquesta ciutat els preus mitjans més alts, amb 231.222 euros per habitatge, i el metre quadrat més car, amb 2.508.
L’ajuntament de Fraga treu a subhasta un solar per a 29 habitatges
L’ajuntament de Fraga ha tret a subhasta dos solars ubicats, respectivament, al número 9 de la rambla de Canfranc i al 34 del carrer Pío Baroja, a la zona de Trashondos, amb capacitat i amb qualificació urbanística disponible perquè s’hi construeixin vint-i-nou habitatges. Els solars surten a licitació amb un import conjunt de 849.861,60 euros (sense incloure impostos), malgrat que les empreses interessades a aconseguir els sòls poden licitar per cada un d’ells per separat. En aquest cas, la taxació de sortida se situa en 469.439 euros per a la parcel·la de la rambla de Canfranc i en 380.421,88 euros per a la del carrer Pío Baroja. Les licitacions tenen com a objectiu habilitar sòl per construir nous habitatges davant de l’escassa disponibilitat de les d’obra nova a la capital del Baix Cinca, on la principal operació d’aquest àmbit continua sense ser activada malgrat que el conseller de Foment del Govern d’Aragó, Octavio López, la va anunciar ja fa gairebé un any. Es tracta de la licitació d’un solar de l’avinguda Aragó amb capacitat per edificar cinquanta habitatges que haurien de destinar-se al lloguer a preus assequibles, i que segueix pendent per part de l’empresa pública Suelo y Vivienda. Aquesta és la segona ocasió en què el Govern d’Aragó intenta col·locar la parcel·la per construir pisos. L’anterior intent, del 2022 i en el qual l’executiu autonòmic va optar per la permuta de finques, va quedar desert al no interessar-se pel negoci cap empresa. El consistori fragatí també ha tret a subhasta una parcel·la de 12.670 m2 al sector 2 del polígon industrial Fondo Llitera, en aquest cas amb un pressupost base de 387.654,28 euros sense incloure l’IVA. El sòl, qualificat com a industrial, admet edificis d’ús comercial i “oficines relacionades amb l’ús dominant”, va informar l’ajuntament.