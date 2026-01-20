Gairebé 100 litres de pluja i ones de 6 m a la Costa Brava
Els Bombers atenen 450 avisos en l’episodi. L’ACA extrema la vigilància a les conques internes i manté desembassaments
La llevantada es va acarnissar ahir amb la meitat est de Catalunya i va deixar registres de gairebé 100 litres a l’Empordà i ones de més de sis metres a la Costa Brava. A les 20.30 hores, destacaven registres com els 98 litres de Portbou o els 81,8 litres de Cabanes. La nevada es va intensificar al Pirineu Oriental i va obligar a tallar la BV-4024 a Guardiola de Berguedà. Els Bombers van reforçar el dispositiu i van atendre 450 avisos des de l’inici de l’episodi i fins a les 20.00 hores d’ahir.
A Lleida hi va haver 98 avisos. En cap dels serveis no es van produir danys personals i la majoria es van ocasionar per arbres o murs caiguts o despreniments. Els ajuntaments de Llançà i de Portbou, tots dos a l’Alt Empordà, han anunciat la suspensió de les classes de tots els centres educatius dels municipis avui dimarts per la previsió de fortes pluges. L’ajuntament de Girona també va suspendre les activitats al pavelló i al camp de futbol del barri de Pont Major per l’episodi de pluja. L’ajuntament també va ampliar el nombre de places per a les persones sense llar durant dos dies.
Protecció Civil de la Generalitat, en paral·lel, va mantenir en alerta els plans Inuncat i Neucat per una llevantada que pot deixar més de 200 litres en punts de l’Empordà, onades superiors als cinc metres a la Costa Brava i una nevada que pot sobrepassar els 80 centímetres de gruix a les cotes altes del Pirineu Oriental.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va informar, a més, que estan fent un seguiment exhaustiu dels cabals de les conques internes i que porten a terme maniobres de desembassament preventives dels rius Llobregat, Foix, Ter i Muga.