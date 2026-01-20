FERROCARRIL
Primers viatgers en els nous trens entre Lleida i Balaguer
Ferrocarrils va estrenar ahir dos noves freqüències a la línia de tren de la Pobla de Segur, al tram entre Lleida i Balaguer, per donar resposta a l’augment de la demanda en els desplaçaments quotidians entre el Segrià i la Noguera. Els nous serveis, que circulen de dilluns a dijous, s’afegiran divendres a dos noves circulacions addicionals a la tarda.
El primer tren amb el nou horari va partir ahir a les 14.42 hores des de l’estació de Lleida-Pirineus, amb poc més d’una quinzena de passatgers a bord. La majoria va coincidir a valorar positivament la incorporació d’aquesta franja, destacant que “era una bona opció disposar d’un tren abans de les tres”. Tanmateix, alguns usuaris van assenyalar que el següent tren cap a la Noguera no sortia fins a una hora més tard, a les 15.52, cosa que podria portar alguns passatgers a optar pel bus. En sentit contrari, la nova freqüència des de Balaguer va sortir a les 15.17 hores. A partir de divendres vinent s’incorporaran dos serveis més a la tarda: un amb sortida a les 18.45 hores des de Lleida i un altre a les 19.20 des de Balaguer.
A més, FGC aplicarà diversos ajustaments horaris per facilitar la connexió amb els serveis d’alta velocitat que arriben a Lleida des de Barcelona. Es retardaran uns minuts algunes sortides entre Lleida, Balaguer i la Pobla de Segur.