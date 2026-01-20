Residir a Andorra sense permís de treball: per poder establir-se caldrà invertir un milió d'euros al país
La inversió es podrà destinar a habitatge sempre que tingui un valor superior als 800.000 euros
Els residents passius del Principat d’Andorra (residències sense permisos de treball) hauran d’invertir un milió d’euros per poder-se establir al país. Aquest serà un dels canvis principals de la nova Llei de Creixement Sostenible (coneguda com Òmnibus 2), que eleva en 200.000 euros l’import previst en el text inicial amb l’objectiu de reforçar les condicions econòmiques per establir-se al país. Aquest enduriment dels requisits no és nou.
El mes de setembre passat, el cap de Govern, Xavier Espot, va advertir que els criteris per accedir a la residència passiva eren massa laxos. Segons el document, les condicions per fer la inversió no variaran i es podrà destinar a habitatge sempre que aquesta tingui un valor superior als 800.000 euros i siguin residències sense activitat lucrativa.
Així mateix, els treballadors per compte propi es veuran obligats a dipositar 50.000 euros a fons perdut. El text també reforça els mecanismes contra la immigració il·legal i endureix les sancions per fer front a casos de reagrupaments fraudulents com els registrats recentment, o per als que falsifiquin les seues condicions personals amb l’objectiu d’obtenir un permís de residència.
Mobilitat
D’altra banda, la futura llei andorrana introduirà modificacions en l’àmbit laboral, com per exemple facilitar la mobilitat dels temporers dins de la mateixa empresa o del mateix grup empresarial. El text definitiu es tancarà aquesta setmana a la comissió legislativa i arribarà al Consell General el dia 22.