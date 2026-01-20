CONSISTORI
Sergi Balcells, nou alcalde de Sidamon després de dimitir Maria Dolors Tella
El primer tinent d’alcalde de Sidamon, Sergi Balcells, ha assumit l’alcaldia de forma accidental després de la renúncia de la fins ara alcaldessa, Maria Dolors Tella, que deixa el càrrec per motius personals. El relleu es va portar a terme dissabte passat, en una reunió a la sala d’actes de l’ajuntament. Tanmateix, encara no és definitiu. El nomenament de Balcells com a nou primer edil haurà de ser ratificat en un ple extraordinari per formalitzar el canvi en l’alcaldia. De moment, la data d’aquesta sessió encara no s’ha fixat. Balcells s’ha fet càrrec fins ara de les carteres de Festes, Entitats, Personal i Equipaments.
Majoria absoluta
En les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, la candidatura de Junts per Sidamon-Compromís Municipal va obtenir una àmplia majoria absoluta, amb sis dels set regidors del ple i el 85,2 per cent dels vots. L’altra llista, Ara Sidamon-Acord Municipal, vinculada a ERC, va aconseguir un regidor i va quedar en l’oposició.
Tella ha estat al capdavant del consistori des del 2019. El relleu a Sidamon es converteix en el primer canvi d’alcalde que es produeix a la comarca del Pla d’Urgell des de l’inici de l’actual mandat municipal.