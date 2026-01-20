La urbanització del nou polígon, durant aquest 2026
L’ajuntament confia a conèixer els preus de les parcel·les el mes de febrer vinent. Han mostrat interès a instal·lar-s’hi prop de 20 firmes
L’ajuntament d’Organyà confia que les obres d’urbanització del nou polígon industrial que es desenvoluparà al municipi comencin abans que acabi l’any. Ho va explicar ahir l’alcalde, Celestí Vilà, que està pendent d’una nova reunió amb l’Institut Català del Sòl, que desenvolupa el parc industrial, per conèixer els detalls del projecte, com els preus de venda de les parcel·les. Vilà, que va apuntar que la totalitat de les superfícies disponibles seran de venda, va afegir que “no parem de rebre trucades per interessar-se pel preu”. “Fins ara no està contemplada la possibilitat que hi hagi disponibilitat de parcel·les en règim de lloguer”, va assenyalar.
Sobre la superfície dels solars, l’edil desconeixia ahir les mesures finals, si bé va apuntar que en el projecte inicial, les parcel·les previstes tenien superfícies mínimes de 5.000 m2. Hi ha la possibilitat d’arribar a un acord entre propietaris per fer subdivisions.
Accessos
Les obres per construir l’accés al nou polígon industrial Els Vilansats van començar al setembre i acabaran al febrer, segons va apuntar el consistori. Els treballs, que serveixen per connectar la carretera C-14 amb la futura àrea industrial, tenen un pressupost de 785.000 euros.
La nova àrea industrial, que serà la més gran de la comarca de l’Alt Urgell, ja té llista d’espera d’empreses que volen establir-s’hi. L’ajuntament disposa d’un registre de prop de 20 firmes, la majoria catalanes i algunes també del Principat d’Andorra. “Des que iniciem les obres de l’accés, és un degoteig constant”, va dir Vilà.
Andorra, per la seua part, segueix amb deteniment el desenvolupament del parc al veure la possibilitat que s’acabi convertint en una extensió per a les empreses andorranes fora de les fronteres del Principat, tal com van anunciar l’estiu passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el cap del govern andorrà, Xavier Espot.
Val a recordar que la primera fase de desenvolupament començarà posant a disposició dels empresaris uns 50.000 metres quadrats. El país veí espera que el parc tingui un règim diferenciat amb una fiscalitat a la baixa per als empresaris andorrans i que resolgui la falta de sòl industrial dins del país.