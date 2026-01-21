CLIMA
Baix Pallars, en un projecte europeu per adaptar-se al canvi climàtic
L’ajuntament de Baix Pallars ha firmat un acord de custòdia del territori amb l’ONG SEO/BirdLife per portar a terme un estudi detallat del terme municipal i identificar quines actuacions són necessàries per estudiar els principals riscos climàtics actuals i futurs, amb especial atenció a la prevenció d’incendis, la gestió del territori o el risc d’inundacions, cada vegada més freqüents i intensos, amb el canvi climàtic.
Segons l’alcaldessa de Baix Pallars, Anna Sentinella, és “un projecte obert que s’anirà treballant” fins al 2027, a través del qual l’entitat ecologista ofereix acompanyament tècnic per integrar l’adaptació al canvi climàtic a la planificació local, mentre que el consistori de la localitat es compromet a aplicar mesures concretes “segons les nostres prioritats, com un pla de prevenció d’incendis, un pla d’inundabilitat o la recuperació de pastures”.
Per una altra banda, Sentinella va afegir que aquesta informació suposa un “estalvi de recursos” per a l’ajuntament, i que fins i tot es podria arribar a utilitzar perquè Baix Pallars pogués accedir a ajuts per impulsar projectes municipals. A més de la gestió del territori, el programa també inclou acompanyament sobre economia de muntanya.