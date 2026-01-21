La Cursa de Sant Blai arriba als mil inscrits
Un rècord que s’aconsegueix en la desena edició de la prova. La modalitat Ekiden de relleus per parelles, principal novetat
El Palau es prepara per acollir una Cursa de Sant Blai diumenge que marca un nou rècord de participació. Prop de 950 corredors inscrits competiran en el circuit urbà completament pla, homologat per la Federació Catalana d’Atletisme, amb un traçat de dos voltes de cinc quilòmetres cada una. Un dels seus coordinadors, Marc Solé, va destacar que el format “continua sent eficaç i atractiu perquè permet que els corredors es creuin diverses vegades en el traçat”. Com a novetat, s’incorpora la modalitat Ekiden, una carrera per relleus en parelles en la qual cada participant completa una volta de cinc quilòmetres. A més, en col·laboració amb el Consell Esportiu del Pla d’Urgell, dissabte se celebraran carreres obertes a nens sense necessitat d’estar federats.
Central Agro-Llovera és una de les empreses que patrocinen l’esdeveniment. Elena Llovera, del departament de gerència, va afirmar que el seu patrocini “es fa amb molta il·lusió perquè la nostra família i empresa han estat vinculades a l’atletisme i a l’esport al Palau durant molts anys. Ens enorgulleix contribuir a una prova que creix i millora cada any”.
Per la seua part, l’alcalde, Francesc Balcells, va valorar positivament l’auge de les curses populars i el seu impacte social: “Deu edicions converteixen aquesta prova en una de les millors cites atlètiques de la zona. És important que els veïns surtin a animar els corredors.”