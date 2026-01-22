MOBILITAT
Caos i indignació en un dia sense trens de rodalies ni transport alternatiu
Restableixen la limitació de velocitat per a l’AVE de Lleida a Madrid després d’aixecar-la
La suspensió ahir de tots els trens de rodalies operats per Renfe per revisar la xarxa ferroviària catalana va obligar centenars d’usuaris de Lleida a buscar altres mitjans per desplaçar-se al no habilitar la companyia transport alternatiu per carretera. A la línia d’alta velocitat es van restablir limitacions de velocitat després d’haver-les alçat.
Lleida es va despertar ahir sense trens a les línies de Manresa (RL3 i RL4) i de la costa (R13 i R14). Els combois de Renfe es van quedar a la capital del Segrià mentre l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) inspeccionava les vies i el seu entorn a la recerca de perills per a la circulació arran de l’accident mortal a Gelida dimarts passat. Això va obligar centenars de lleidatans a buscar altres mitjans per desplaçar-se, al no haver habilitat la companyia transport alternatiu per carretera: fonts de Renfe van explicar que no hi havia prou busos per cobrir les línies suspeses.
Part dels viatgers afectats es van declarar indignats, mentre que d’altres van mostrar resignació. Molts van acudir a les estacions de trens sense saber que estaven suspesos. Els busos de línia van viatjar molt més plens del que és habitual, mentre que altres viatgers van recórrer a vehicles privats.
Només a Girona els usuaris van tenir una alternativa als trens de rodalies. Renfe va recol·locar de forma gratuïta part dels que havien de viatjar a Barcelona a l’Euromed, que tenia força places lliures, segons la companyia, que va qualificar aquest fet d’“excepcional”. A Lleida, l’única manera de viatjar amb tren a la capital catalana va ser pagar bitllet a l’AVE.
Tampoc la línia d’alta velocitat es va deslliurar d’incidències. Adif va alçar la limitació de velocitat a 160 km/h que havia establert dimarts en 150 quilòmetres entre Lleida i Madrid, només per recuperar-la hores després en 78 quilòmetres. A la tarda, els trens d’alta velocitat amb parada a la capital del Segrià registraven retards d’una hora.
A la xarxa ferroviària convencional, les inspeccions van revelar a Lleida un despreniment sobre les vies de l’RL4 a Sant Guim de Freixenet. La màquina que revisava aquesta línia va xocar contra una roca sense provocar ferits. A la tarda, Adif va informar la conselleria de Territori que totes les línies ja estaven en condicions per recuperar la circulació, excepte l’R4 sud, a Barcelona, i l’R11, a Girona. Fonts de Renfe, per la seua part, van indicar que la companyia estava llesta per reprendre el servei avui. Tanmateix, van puntualitzar que els maquinistes qüestionen les mesures que ha pres Adif, per la qual cosa no van garantir que el servei recuperi la normalitat. Els conductors de trens estan cridats a la vaga els dies 9, 10 i 11 de febrer.
D’altra banda, a Lleida i altres municipis hi va haver minuts de silenci en memòria de les dos persones mortes a Catalunya pel temporal.
La COELL adverteix que s’hauran de recuperar les hores no treballades
El president de la patronal lleidatana COELL, Josep Maria Gardeñes, va afirmar que s’hauran de recuperar les hores no treballades com a conseqüència de la falta de trens de Rodalies. Foment del Treball va advertir que el permís retribuït de quatre dies que es va establir en el cas de la dana no és aplicable en aquest cas. Gardeñes va denunciar que “sempre som els mateixos els que patim la falta de previsió i d’inversió de les Administracions. D’una banda, els treballadors, amb l’estrès sofert per desplaçar-se. D’una altra, les empreses, amb el desconcert creat”, va lamentar. Va recordar que la preocupació dels empresaris per la situació de les infraestructures ve de molt lluny. “Nosaltres demanem que el 2% del PIB es destini a mantenir les infraestructures, perquè aquest sigui un procés constant. No pot dependre de calendaris electorals o de l’existència o no de pressupostos”. En el cas de Lleida, va apuntar que els treballadors, en general, van buscar alternatives a Rodalies per arribar a les seues empreses, però hi va haver casos en els quals no va ser possible i no van arribar a la feina. A més, les empreses van facilitar en la mesura possible el teletreball.