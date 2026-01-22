Demanen incloure 70 ha al canal Segarra-Garrigues
Regants de la comunitat de la Vall del Rinet, que ja en té 70 més a dins. Ofereixen la seua bassa de reg com a contrapartida
La comunitat de regants de la Vall del Rinet, a l’Espluga Calba, va sol·licitar dilluns passat al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, la inclusió de més de 70 hectàrees d’aquesta comunitat, creada fa 23 anys, dins de l’àrea regable del Segarra-Garrigues. Ho va fer aprofitant la visita del conseller a la població per veure in situ els danys provocats a la cooperativa després de l’ensorrament parcial que va patir el mes de novembre passat. El president de la comunitat, Eduard Ortega, va indicar que la comunitat té una extensió de 140 hectàrees, de les quals la meitat ja es troben dins del nou regadiu, malgrat que l’altra meitat va quedar fora.
Com a compensació, ofereixen al Segarra-Garrigues utilitzar la seua bassa de regulació, ja construïda i que pot acollir fins a 30 milions de litres, per proveir els nous regadius que el canal té previst posar en marxa al municipi. Fer-ho comportaria la construcció d’una nova infraestructura d’emmagatzematge d’aigua “que no seria necessària si arribem a un acord”, va indicar Ortega. Va afegir que els dirigents del Segarra-Garrigues estarien d’acord amb aquesta proposta, que està pendent del beneplàcit d’Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), empresa que gestiona les infraestructures del canal.
L’objectiu és que el Segarra-Garrigues absorbeixi aquesta comunitat històrica creada el 2003, molt abans que el Segarra-Garrigues, que agrupa uns 40 pagesos i que es proveeix de les aigües del Rinet. El canal ja ha integrat altres regs històrics a la seua àrea regable, com és el cas de les comunitats de regants de Farrugats d’Anglesola i la Mina de Belianes que van començar a regar amb aigua del canal el 2024 després d’aprovar l’adhesió en les seues respectives assemblees.