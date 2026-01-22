Escolars d’Arbeca divulguen l’actualitat del seu col·legi a la ràdio local
Nens i nenes de l’escola Albirka d’Arbeca divulguen a través de l’emissora de ràdio del municipi les notícies del centre educatiu i el seu treball a les aules. Exerceixen com a locutors en un programa que s’emet cada dos setmanes entre els mesos d’octubre i maig des de fa quatre anys, en una iniciativa de l’escola batejada com Projecte de Ràdio Albirka. Ahir al matí els va tocar el torn als alumnes de segon de Primària, a la imatge.