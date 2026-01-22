Un incendi crema dos vehicles en un pàrquing d'un bloc de pisos d'Alcarràs
Els Bombers han rebut l'avís a les 3.21h i hi han treballat amb 6 dotacions
Els Bombers han extingit aquesta matinada un incendi en un pàrquing d'un bloc de pisos del carrer Montserrat Roig d'Alcarràs que ha cremat dos vehicles.
Els Bombers han rebut l'avís a les 3.21h i en arribar al lloc, els veïns de l'edifici ja havien estat evacuats per la policia local. Els bombers han treballat amb 6 dotacions per extingir el foc i, posteriorment, han dut a terme tasques de ventilació tant al pàrquing com als pisos superiors que havien quedat afectats pel fum.