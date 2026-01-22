Localitzat sa i estalvi el veí de Fraga de 70 anys desaparegut des d'ahir al vespre
Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil han participat en el dispositiu de recerca
El dispositiu de recerca format per Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil ha localitazar sa i estalvi a dos quarts de dotze d'aquest dijous el veí de Fraga de 70 anys desparegut des d'ahir al vespre. L'home ha estat trobat al municipi d'Aitona i ha estat traslladat a un centre sanitari per sotmetre’s a un reconeixement mèdic.
L'home va trucar a familiars per explicar que havia patit un petit accident amb la seua motocicleta quan circulava pel camí de Massalcoreig, entre Fraga i la Granja d'Escarp, i que continuaria el recorregut a peu. També va trucar al 112.
Aquest matí, els Mossos han activat quatre dotacions i els Bombers, vuit, entre elles la unitat de drons. De la seua banda, la Guardia Civil ha fet la recerca a la part de l'Aragó. El centre de coordinació del dispositiu s’havia establert al pavelló del Sotet de Fraga.