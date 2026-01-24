Castelló reclama a Salut recuperar els tres dies d’atenció mèdica setmanal
Castelló de Farfanya ha reclamat al departament de Salut que restableixi la cobertura assistencial setmanal al consultori local, després que el municipi hagi passat de disposar de tres dies d’atenció mèdica a només un. L’alcalde, Omar Noumri, considera que aquesta reducció “no és compatible amb una atenció digna ni amb el compromís amb l’arrelament rural” i apressa l’administració a “complir la seua responsabilitat”. Noumri va subratllar que el consistori “sí que està complint la seua”, recordant que en els últims mesos s’han efectuat diverses inversions en equipament sanitari. S’ha adquirit una nova nevera sanitària i material clínic sol·licitat pel personal del consultori, per garantir una millor conservació de productes i una millor qualitat i seguretat en l’atenció. Per la seua banda, l’edil de Salut, Dayane da Silva, va explicar que aquests recursos “responen a una reclamació directa de l’equip mèdic i milloren l’eficiència del servei”. En els últims mesos, l’ajuntament ja havia dotat el consultori d’un nou electrocardiògraf, dins d’una estratègia municipal destinada a reforçar la sanitat de proximitat. L’alcalde va apuntar que “invertir en equipaments és una responsabilitat que estem assumint”.