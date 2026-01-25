TRIBUNALS
El TSJC anul·la l’ordre d’indemnitzar l’exsecretària de la Portella
El tribunal sentencia per sisena vegada que va ser un cessament no laboral
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat l’ordre del jutjat Contenciós Administratiu de Lleida que donava quinze dies a l’ajuntament de la Portella per indemnitzar amb 462.319 euros la seua exsecretària per acomiadar-la. L’ordre, dictada fa un any, indicava al consistori que aquesta quantitat s’havia d’incrementar amb els interessos legals des de la data del cessament, la qual cosa la situava per sobre del mig milió d’euros, i advertia els responsables d’executar-la que no fer-ho els podria “oferir els perjudicis” previstos en la llei. Això els exposava a “multes coercitives de fins a 1.500 euros” i la “deducció de testimoni de particulars”, és a dir, l’obertura d’un procés judicial per desobediència.
Aquesta és la sisena ocasió des del juliol de l’any passat en què el TSJC revoca les ordres del jutjat lleidatà en aquest assumpte, que es remunta al 2012, quan l’aleshores secretària interventora de l’ajuntament de la Portella, A.C.B., va deixar de treballar per al consistori.
La demandant, en una tesi que va avalar el jutjat de Lleida, sempre va afirmar que es tractava d’un acomiadament, una cosa que, a l’haver exercit el gruix de la seua carrera abans de la reforma laboral de Mariano Rajoy, li donava dret a una indemnització de 45 dies del seu últim salari per any amb un límit de 42 mensualitats. El consistori, els plantejaments del qual ha avalat el TSJC, manté que es tracta d’una “extinció de la relació funcionarial”, ja que ocupava una plaça vacant en una administració pública, i això redueix la indemnització a un màxim de vint dies de salari per any treballat amb un límit de vint mensualitats.
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem tindrà l’última paraula en aquest assumpte després que el lletrat de l’exsecretària interventora, Josep Moragues, presentés un recurs contra el primer bloc de quatre sentències del TSJC que acollia les tesis del consistori, representat per l’advocada Maite Nolla.
El jutjat arxiva la causa per desobediència a l’alcalde
■ El tribunal d’Instància número 1 de Balaguer ha arxivat la causa oberta a l’alcalde de la Portella, Carles Català, com a presumpte autor d’un delicte de desobediència per eludir l’execució de diverses ordres del jutjat Contenciós de Lleida que més tard el TSJC va deixar sense validesa. Les interlocutòries desateses formen part del culebró judicial sobre el final de la relació laboral d’una secretària interventora, A.B.C. La Fiscalia va entendre que la negativa de l’alcalde a executar les ordres encaixava en el delicte de desobediència, castigat amb fins a un any de presó o 18 mesos de multa. Català va arribar a declarar com a investigat. “De l’actuat no apareix degudament acreditada la perpetració del delicte”, diu la interlocutòria del jutjat de Balaguer, que decreta, tal com ara sol·licitava la Fiscalia, “el sobreseïment provisional i l’arxivament de la causa”.