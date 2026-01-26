TEMPORAL
Cinc allaus provocades a la Bonaigua per netejar la C-28, sepultada i tallada per neu
Port tancat per risc de nous corriments i una tempesta castiga la Noguera, l’Urgell i la Segarra
Tècnics de Territori i del Centre Lauegi d’Aran van portar a terme ahir cinc allaus controlades al port de la Bonaigua per netejar la calçada de la C-28, que estava tallada des de la nit de dissabte a diumenge per una allau. Les detonacions es van fer amb gas hidrogen en punts concrets de les parets en què la capa nival presentava una forta inestabilitat i hi havia un risc extrem de nous despreniments. Segons fonts del Centre Lauegi, el nivell de perill d’allaus s’havia incrementat en les últimes hores de fort a molt fort, (nivell 4-5) per l’acumulació de grans quantitats de neu. En les cotes més elevades ja es registren més de dos metres de gruix. Només dissabte, la nevada va sumar més de 20 centímetres de neu nova en diferents punts. Durant la jornada l’ús de cadenes va ser obligatori a la C-142b en Naut Aran, a la C-28 a Alt Àneu, a la C-563 a Josa i Tuixén i a la C-462 a la Coma i la Pedra. A la tarda, una tempesta va creuar d’oest a est la Noguera, l’Urgell i la Segarra deixant granís i aiguaneu en punts com Castelló de Farfanya, Gerb, Balaguer, Agramunt, Cervera, Sant Guim o Freixenet. La temperatura va caure de forma brusca fins als 3 graus en la majoria de localitats. Protecció Civil va mantenir activats els plans Neucat i Vencat davant la previsió de noves precipitacions que, segons el Servei Meterològic, es prolongaran fins avui al migdia. L’avís afecta pràcticament totes les comarques pirinenques, Aran, Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Jussà i Cerdanya, on s’espera que l’episodi deixi acumulacions de més de 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres. Així mateix, s’esperen ratxes de vent que superaran els 72 quilòmetres per hora a la majoria de les comarques de Lleida i a la muntanya s’espera torb per la combinació de vent i neu, la qual cosa pot dificultar la visibilitat. Així mateix, Trànsit va reforçar els controls de Mossos per episodi de nevades. Es van activar efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya, que van col·laborar amb les patrulles de Trànsit a Baqueira i la Vall de Boí.
Lleida viu el segon mes de gener més plujós en un segle
Lleida ha superat els 100 litres per metre quadrat en el que va de gener d’aquest 2026, convertint-se en el segon mes de gener més plujós dels últims 114 anys. Només el gener del 1996 va registrar més precipitacions, amb 128,9 litres. La mitjana de gener a Lleida és de 25,4 litres, segons Aemet. Els Bombers van rebre una trentena d’avisos pel temporal de dissabte. La majoria de les actuacions van ser incidències causades per arbres caiguts, la presència de roques o despreniments. A les Oluges van haver d’actuar la carretera ISR-12 per un despreniment de terres.