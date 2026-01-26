MOBILITAT
Es torna a reprendre la circulació de trens de Rodalies un cop resolta la incidència al centre de control d’Adif
Serà gratuït un mes i es reforça amb quatre Avant la línia de Lleida a Barcelona
La circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a reprendre cap a tres quarts de vuit del matí, després que hagi estat suspesa per segon cop aquest dilluns per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons Renfe. El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'Estació de França.
Passades les set del matí s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de dos quarts de vuit s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei.
A les línies de Manresa (RL3 i RL4) el servei funcionarà entre Lleida i Cervera, però a partir d’aquest punt s’oferirà un servei d’autobús alternatiu fins a Manresa. En el cas de les línies de la costa (R13 i R14), el servei des de Lleida arribarà fins a Vinaixa, a partir d’allà s’oferiran el servei d’autobús alternatiu fins Sant Vicenç de Calders en el cas de l’R13 o fins a Reus en el cas de l’R14. Amb normalitat continuarà funcionant la línia Lleida-la Pobla de Segur, gestionada per Ferrocarrils.
A mesura que es vagi certificant l’operativitat de les vies s’aniran reobrint els trams encara no disponibles. Per pal·liar els problemes de mobilitat fins a Barcelona, Renfe operarà de forma excepcional amb dos trens Avant més –2 d’anada i 2 de tornada– el trajecte entre Lleida i Barcelona amb parada a Reus-Camp de Tarragona. Els nous trajectes sortiran de l’estació de Lleida-Pirineus en direcció a Camp de Tarragona i Barcelona-Sants a les 7.25 hores i a les 16.45 h.
En sentit contrari, els combois sortiran de Barcelona-Sants a les 6 hores i les 15.05 hores, segons va detallar la Paeria després d’una reunió amb el Govern. Aquests nous trens sumaran 581 places addicionals i seran gratuïts durant el proper mes, sempre que es reservi plaça. A més, es preveu que les noves freqüències es mantinguin de forma permanent, va afirmar la Paeria. Així mateix, les barreres del peatge de la C-32 al Garraf continuaran aixecades fins dimecres.
Pel que fa a la resta de Catalunya, es reprendrà totalment la línia R2 i parcialment l’R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), i R4 (funcionarà de Terrassa a Martorell Central i de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders). Les línies regionals R16 (Barcelona-Tortosa) i R17 (Barcelona-Port Aventura) circularan amb normalitat.
Adif repara quatre punts de les línies de la costa
Adif està fent més d’un centenar d’inspeccions en “zones sensibles” a la xarxa de Rodalies i ha mobilitzat “tots els recursos” per actuar en 23 punts de la xarxa. Es tracta de dos nous punts indicats pel Govern, que en les últimes compareixences va parlar de 21 punts crítics per recuperar la circulació. A Lleida es fan quatre inspeccions en talussos, túnels, ponts i altres estructures. Fonts d’Adif van apuntar ahir que a la demarcació s’actua només en les línies de la costa (R13 i R14), ambdues operades per Renfe, i en punts concrets de la zona de Vinaixa, sense concretar el punt exacte. Van assegurar que s’està fent “un gran esforç” per reparar els danys causats pel temporal i poder restablir el servei “en el mínim de temps possible”. En un comunicat van avançar que el conjunt de mesures estava “acordat i coordinat” amb Renfe, la Generalitat, l’Estat i el col·lectiu de maquinistes implicats en l’explotació ferroviària. Dijous els maquinistes es van negar a circular fins que no es garantís la seguretat. Així mateix, van explicar en el comunicat que s’ha destinat personal de vigilància per comunicar “de forma immediata” qualsevol “anomalia” que pugui afectar el servei.
Usuaris lamenten la falta d’alternatives en la cancel·lació
Els usuaris de Rodalies i regionals a Lleida van lamentar ahir la falta de transport alternatiu per la cancel·lació dels trens. Molts es van veure obligats a comprar bitllets de AVE o Alvia, ja que els Avant estaven esgotats. D’altres van optar pel vehicle privat o van ajornar el viatge davant la falta de busos. Els informadors van avisar els passatgers a les andanes sobre la suspensió del servei. Als viatgers amb destinació Barcelona se’ls va oferir un tren d’alta velocitat, encara que molts van considerar el preu excessiu. L’estació mostrava una imatge inusal amb les andanes buides i poc moviment, excepte en els trens d’alta velocitat i els de la línia de la Pobla.
Aval a aturar el servei en una xarxa “capada”
Pere Macías, comissionat per al traspàs de Rodalies, va assegurar ahir que no sabien que els trens funcionarien dissabte al matí. Va defensar la suspensió de Rodalies per la ineficàcia del servei i va assegurar que “ni Déu no pot garantir que no hi ha despreniments” en una xarxa “capada i estressada, que no està al 100%”.
Avisen de possibles incidències menors
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va considerar ahir que és possible que durant la jornada d’avui es doni alguna incidència menor en l’arrancada del sistema ferroviari després d’haver estat el servei suspès el cap de setmana. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va afirmar que Adif no dubta que tots els maquinistes es presentaran al seu lloc després d’un canvi de protocols que acreditarà l’operativitat de cada línia.