Reoberta la investigació sobre la suposada venda d’una menor a Mollerussa per casar-la
L’Audiència de Navarra estima el recurs presentat per la fiscalia
La Secció Primera de l’Audiència de Navarra ha decidit reobrir la investigació en considerar necessària la pràctica de les diligències d’instrucció sol·licitades en la investigació sobre la suposada venda d’una menor de 14 anys per 5.000 euros i 5 botelles de whisky per casar-la a Lleida. L’Audiència estima així el recurs presentat pel fiscal davant la interlocutòria de sobreseïment dictada la passada 6 de novembre pel titular de la plaça número 1 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Tudela.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), la Secció Primera de l’Audiència estima que, tal com sosté el Ministeri Fiscal, existeixen indicis de criminalitat davant els encausats sent l’arxivament de la present causa absolutament prematur. "Per això, el recurs va tenir-ne una de positiva per aquesta Sala", apunta.
En conseqüència, afegeix, existeixen indicis que la menor va ser venuda el gener del 2025 pels seus pares a un altre matrimoni per casar-la amb el seu fill de 21 anys. Així, va ser localitzada la menor al domicili d’aquests a Mollerussa. A això suma l’existència d’indicis que "la menor ha estat dedicada a la mendicitat i fins i tot en accions delictives" al·ludint en aquest sentit a què el 9 de setembre del 2025 va ser trobada pels Mossos d’Esquadra a Bellpuig "demanant i encarant-se amb la gent" i el 4 d’octubre va ser identificada a Borges Blanques.
En ambdós casos va ser recollida pels investigats residents a Lleida, que van afirmar ser "els seus familiars ja que els seus pares, residents en Saragossa, tenen molta feina i l’han deixat amb ells". Portaven una partida de naixement de la menor que segons diuen estudiarà allà però, segons recull la resolució, no està escolaritzada.
Sobre això després de remarcar que l’escolarització és un "dret i un deure", subratlla que la falta d’escolarització dels menors, pot portar sancions per als progenitors, que van des de multes fins penes de 3 a 6 mesos de presó per incompliment de la pàtria potestat, a més de possibles mesures civils com la suspensió de la pàtria potestat si és una desatenció greu i prolongada o la declaració de desemparament del menor.
En tercer lloc, indiquen que consten en l’atestat dels Mossos d’Esquadra les fotografies aportades per un testimoni en les quals apareix la menor i el seu "presumpte marit", a més dels progenitors d’aquest, en el festeig del seu casament.
En quart lloc, apunten que el fet que la menor en la seua declaració no es reconegui com a víctima de delicte "no pot ser sinònim que no ho sigui".
Per tot això en entendre que existeix un "risc evident per a la menor que necessita d’una tutela especial de protecció davant dels clars indicis de comissió de delictes de tràfic d’éssers humans i coaccions pels recurrents, els qui podrien haver concertat un matrimoni forçat i una venda per un preu," conclou que "el sobreseïment i arxivament de la present causa és prematur i la mesura d’allunyament imposada és conforme a Dret".
Entre les diligències sol·licitades figura prendre declaració a un testimoni, que, segons diu, "consta que ha estat amenaçat per la família de la menor i, va ser qui va facilitar dades de gran transcendència com el perfil de Facebook del presumpte marit; de la menor, les fotografies del presumpte enllaç matrimonial, el preu de l’entrega de la menor i el lloc on es localitzava la mateixa". També veu pertinent l’ofici dels Mossos que han intervingut en els fets i oficiar els serveis socials de base de Corella (Navarra), on residia, perquè aportin informe social i d’intervenció de la seua família.