SUCCESSOS
La Fiscalia recorre l’arxivament de la ‘venda’ de la nena a Mollerussa
La menor, de 14 anys, va ser trobada pidolant a les Borges. Un jutge de Tudela va tancar el cas de forma provisional al negar l’adolescent un matrimoni forçat
La Fiscalia de Navarra ha recorregut la decisió d’un jutge de Tudela d’arxivar la causa sobre la suposada “venda” d’una nena de 14 anys a una família resident a Mollerussa per casar-la amb el seu fill. Així ho van confirmar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que van assenyalar que la Fiscalia recorrerà l’arxivament provisional de la causa, decidit pel jutge després de declarar la menor que la seua estada era voluntària. L’arxivament va suposar la posada en llibertat dels cinc arrestats per aquest cas. Es tracta dels pares de la menor, residents en Navarra, del matrimoni de Mollerussa acusat d’haver-la “comprat” a canvi de 5.000 euros i cinc botelles de whisky, i del seu fill, de 21 anys, amb qui suposadament va contreure un matrimoni forçat.
La investigació va començar al gener quan la Policia Local de Corella va tenir coneixement que un matrimoni de la comunitat romaní havia venut la seua filla de 14 anys a un altre de Mollerussa per casar-la. Passats els mesos, els Mossos d’Esquadra van observar una menor demanant almoina davant d’un supermercat de les Borges Blanques. La van recollir i la van traslladar a comissaria per investigar si estava en situació de desemparament, coaccionada per demanar diners o si era víctima d’alguna màfia. Allà, van acudir qui ella va requerir com “els seus oncles”, si bé els agents van comprovar que no tenien dades filials comunes amb la menor i que hi havia una recerca en el sistema informàtic estatal de l’adolescent. Finalment, els presents a comissaria van explicar que els pares de la nena havien rebut “un dot” al matrimoni de Mollerussa, consistent en 5.000 euros, whisky i menjar, als suposats “oncles”, perquè contragués matrimoni amb el fill dels dos.
De fet, els Mossos disposen d’imatges de la festa que es va celebrar mesos abans pel ritu romaní amb motiu del casament entre la menor i el jove de 21 anys, enllaç que no té validesa legal. La Policia catalana va detenir llavors el matrimoni de Mollerussa i el seu fill, acusats dels delictes de mendicitat infantil, tràfic d’éssers humans i matrimoni forçat mentre la Generalitat es va fer càrrec de la nena. Tanmateix, després de declarar en un jutjat de Tudela, el jutge va decretar l’arxivament provisional de la causa al considerar el testimoni de la menor més rellevant que la resta d’indicis. La nena va manifestar que estava residint voluntàriament i amb el consentiment dels seus pares a Mollerussa i va negar que els seus progenitors l’haguessin forçat a contreure matrimoni ni a practicar la mendicitat. També va assegurar que les fotos eren d’una “celebració familiar”.