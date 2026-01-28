SUCCESSOS
L’assaltant del súper de Tàrrega acumula vint arrestos per altres delictes
Clientes i empleades van frustrar el robatori
L’home que el dijous de la setmana va assaltar un supermercat de l’avinguda Catalunya de Tàrrega, com va avançar SEGRE dilluns en l’edició digital, compta amb més de 20 detencions, la majoria de les quals per delictes contra el patrimoni, segons van informar fonts solvents. Els Mossos d’Esquadra van identificar l’individu quan van visionar les imatges de les càmeres de seguretat a causa de ser un conegut delinqüent de la comarca amb un llarg historial delictiu. Ahir al matí estaven pendents del seu arrest. L’home, de nacionalitat espanyola, ha passat diversos anys ingressat a la presó.
L’assalt violent es va produir a les 13.43 hores de dijous passat en un supermercat de l’avinguda Catalunya de la capital de l’Urgell. Un individu va intentar fugir amb els diners d’una de les caixes enregistradores en el moment en què una treballadora tornava el canvi a una compradora. Les empleades i diverses clientes, algunes d’elles migrants, es van abalançar sobre l’individu, evitant que pogués fugir amb el botí. Van aconseguir retenir-lo, recuperant els bitllets que volia emportar-se. L’individu se’n va anar caminant de l’establiment. Les treballadores i clientes es van jugar la seua integritat. En el moment de l’assalt fins i tot hi havia un menor a prop de la caixa.
L’intent de robatori va ser gravat per les càmeres de seguretat de l’establiment, les imatges del qual s’han fet virals en grups de WhatsApp.
En el vídeo es pot veure com un home, que es tapa el cap amb la caputxa d’un abric negre, ronda durant més d’un minut per les dos caixes fins que agafen els diners d’una i intenta fugir sense èxit al ser retingut al moment per diverses dones.