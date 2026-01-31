Cent actes solidaris contra el càncer infantil
Balaguer va presentar la desena edició de la Fira dels Somnis, que se celebrarà al maig. En una dècada ha recaptat 60.000 €
La sala d’actes de la Paeria de Balaguer va acollir dimecres la presentació de la desena edició de la Fira dels Somnis contra el càncer infantil, l’acte central de la qual se celebrarà el 10 de maig. La trobada va reunir voluntaris, representants d’institucions i ciutadania, que van mostrar el seu compromís amb la iniciativa solidària que al llarg dels seus deu anys ha recaptat prop de 60.000 euros destinats íntegrament a la investigació del càncer infantil. L’edició d’aquest any arriba amb un ampli programa d’activitats, més d’un centenar, que es faran fins a la jornada festiva, prevista al Parc de la Transsegre i Països Catalans. Allà tindrà lloc la Cursa dels Somnis, una carrera solidària al costat de més d’un centenar de propostes lúdiques, tallers i actuacions.
El projecte, que compta amb el suport de més de 400 entitats i col·laboradors, busca no només recaptar fons, sinó que també busca sensibilitzar sobre la realitat del càncer infantil. Entre les seues accions destaquen les experiències intergeneracionals Somiem junts petits i grans, que connecta escoles amb residències de la Noguera, Pla d’Urgell, Urgell i Segrià. A més, el consell de la Noguera impulsa la participació dels municipis amb l’espai Passeig dels Pobles, i una mostra de làmines educatives sobre el patrimoni local. La presentació va anar a càrrec de membres de la comissió organitzadora de la Fira dels Somnis, d’entitats, la Paeria, el consell i ajuntaments.