SUCCESSOS
Els Mossos detenen a Tàrrega un home per una onada de robatoris en vehicles a la ciutat
L’arrestat, de 33 anys, té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni
Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous a Tàrrega un home de 33 anys com a presumpte autor d’una onada de robatoris en vehicles. Concretament, li imputen cinc delictes de robatori amb força.
L’arrest és el resultat d’una investigació iniciada dimarts passat després que la policia catalana tingués coneixement que s’havien registrat diversos robatoris amb força a l’interior de vehicles estacionats al carrer Mossèn Sarret de la capital de l’Urgell.
Pel que sembla, un individu va trencar els vidres de cinc vehicles estacionats a la via pública i va sostreure els objectes de valor que hi havia a l’interior. La investigació va permetre identificar el presumpte autor i dijous, al voltant de les 13.00 hores, el sospitós va ser localitzat i detingut al carrer Comtes de Barcelona de Tàrrega.
Estava previst que el detingut, amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, passés ahir a disposició judicial.
Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a Agramunt l’autor d’un assalt a un supermercat de Tàrrega, però l’home va quedar lliure, malgrat que la Fiscalia va sol·licitar presó preventiva.