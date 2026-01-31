EDUCACIÓ
L’institut del Pont de Suert, de nou sense menjador després de tenir-ne 3 setmanes
La conselleria addueix que la baixa demanda ha obligat a suspendre el servei
L’institut del Pont de Suert deixarà d’oferir el servei de menjador als seus alumnes a partir de dilluns, segons va confirmar ahir a SEGRE la conselleria d’Educació, que va impulsar-ne la recuperació el 8 de gener. Segons les mateixes fonts, la baixa demanda registrada fins ara ha estat el principal motiu per prendre la decisió, ja que la firma que es va fer amb l’encàrrec per gestionar el menjador escolar necessitava 25 alumnes diaris perquè l’activitat fos viable. Després d’una enquesta que Educació va enviar a les famílies dels alumnes, només 10 famílies es van interessar per aquesta modalitat, i 34 preferien utilitzar-lo en dies alterns. La recuperació d’aquest servei va arribar amb polèmica, ja que va modificar l’horari de transport perquè els alumnes tornessin a casa, de les 15.15 hores a les 16.30. “El servei va ser molt benvingut”, segons va recordar la portaveu de les famílies, Meritxell Ramon, però la posada en marxa va causar “malestar” perquè les famílies no van ser informades sobre els canvis, i van exigir modificar l’horari lectiu perquè els alumnes “no dinessin tan tard” o, en el seu defecte, disposar d’un altre transport escolar per mantenir l’horari de les 15.15. “Amb el menjador a les 13 hores el meu fill s’hauria quedat tots els dies, i el 95% dels alumnes també”, va sentenciar Ramon. En canvi, Educació va indicar que personal de la conselleria va visitar el centre per explicar la mesura i que les famílies també van rebre informació per carta, i va subratllar que era “inassumible” tenir dos línies de transport escolar a la tarda.
Lleida ciutat és, a més, la localitat catalana que reté més alumnes residents en termes relatius (96,9%). A l’altre extrem se situa el Pallars Sobirà, on només el 54,8% dels alumnes no universitaris cursen els estudis al seu poble.
Més de 16.000 escolars de Lleida estudien fora del seu municipi
La xifra d’alumnes de Lleida que cursen estudis no universitaris fora del seu municipi va ascendir a 16.240 persones durant el curs 2024/2025, segons va informar ahir l’Institut d’Estadística de Catalunya, que va publicar les dades sobre mobilitat obligada per raó d’estudis del passat exercici. L’estudi indica que vuit de cada deu alumnes no universitaris de Catalunya van estudiar i van residir al mateix municipi el curs 2024/2025, i en aquest sentit el Segrià és la comarca lleidatana amb un percentatge de retenció més alt dels alumnes que cursen Primària, Secundària i Batxillerat.